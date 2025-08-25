Бенжамен Бонзи: “Все начал Медведев – он подготовил почву, чтобы свести трибуны с ума и дальше полностью погрузился в это”

Французский теннисист Бенжамен Бонзи ответил на вопросы журналистов после победы над Даниилом Медведевым в скандальном матче первого круга Открытого чемпионата США



О 6-минутной паузе в игре на своем матчболе из-за споров Медведева с судьей

“Это был сложный момент, было много шума, но я никогда не думал, что нам придется так долго ждать перед очком или между очками. Это была очень странная ситуация, и, конечно, было трудно вернуться, снова сосредоточиться на игре. Даже во время розыгрышей атмосфера была очень шумной, из-за чего было трудно слышать мяч, удары, все. Без сомнения, это был очень неудобная ситуация.

Кто был в этом виноват? Правила есть правила, они существуют и их нужно придерживаться. Даниил пошел поговорить с судьей между подачами. Не мне решать, когда это первая подача, а когда вторая. С того момента все началось. Даниил все начал, он подготовил почву, чтобы потом свести трибуны с ума и дальше полностью погрузился в это. Честно говоря, я никогда в жизни не видел ничего подобного, может, на футбольном стадионе, но не на теннисном корте”.

О своих попытках сохранить ментальную стойкость

“В тот момент я просто думал о том, чтобы сохранить концентрацию, остаться в моменте. Мне оставалось лишь очко до победы в матче, до завершения всего. Потом я даже имел еще один брейк в свою пользу, но он вернулся и сравнял счет 5-5. Поэтому в таких ситуациях нельзя тратить время на злость. Если я буду злиться, я знаю, что не буду играть хорошо, и тогда матч будет закончен.

Главная цель – всегда оставаться в борьбе, в моменте, начинать заново и идти до конца. Я также не думаю, что сегодня вечером я сделал что-то плохое, чтобы заслужить освистывание от зрителей и такое отношение. Просто были моменты, когда я не хотел подавать в таких условиях, поэтому предпочел подождать немного дольше”.

О своих эмоциях от победы

“Конечно, я очень горжусь собой за то, как мне удалось закончить этот матч. Это был очень сложный сценарий. Я часто вспоминаю матчбол, который у меня был в третьем сете. Там Даниил действительно играл очень хорошо, он воспользовался своим шансом, чтобы заставить меня играть еще один сет, а после этого я не был в лучшей физической форме во время четвертого сета.

Я пытался бороться, отдавая все, что имел, пока не понял, что он тоже не в лучшей форме. Это был очень сумасшедший матч, но это моя лучшая победа. Одержать ее здесь – это было очень особенно. Я никогда не чувствовал такого на корте. Я очень горжусь тем, как я боролся до конца и как заставил его бороться”.



