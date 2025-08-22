Кливленд. Кырстя победила лидера посева Самсонову, Ван Синьюй выиграла два матча за день и вышла в 1/2 финала

На турнире WTA 250 в США известны имена участниц полуфиналов



Кливленд, США • 18-23 августа • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Маккартни Кесслер (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Самсонова (-, 1) – Ван Яфань (Китай, Q) 6:2, 6:4

Сорана Кырстя (Румыния, Q) – Жиль Тайхманн (Швейцария) 6:1, 6:1

Ева Лис (Германия) – Полина Кудерметова (-) 6:4, 6:3

Анастасия Захарова (-) – Хейли Баптист (США, 8) 6:4, 6:3

Эльза Жакмо (Франция, Q) – Солана Сиэрра (Аргентина) 7:5, 7:6(2)

Энн Ли (США) – Ива Йович (США) 6:3, 2:6, 6:3

Виктория Голубич (Швейцария) – Кэти Бултер (Великобритания, 7/WC) 7:6(6), 1:6, 6:4

Ван Синьюй (Китай, 2) – Талия Гибсон (Австралия, Q) 1:6, 6:2, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния, Q) – Людмила Самсонова (-, 1) 6:4, 6:1

Анастасия Захарова (-) – Ева Лис (Германия) отказ

Энн Ли (США) – Эльза Жакмо (Франция, Q) 6:1, 5:7, 6:1

Ван Синьюй (Китай, 2) – Виктория Голубич (Швейцария) 4:6, 6:4, 6:4

Сорана Кырстя (№112 WTA) одержала четвертую в сезоне победу над соперницей из топ-20 и во второй раз в этом году вышла в полуфинал турнира WTA. Напомним, что румынская теннисистка пропускала вторую половину предыдущего сезона из-за операции на стопе. За пять сыгранных матчей в Кливленде она не проиграла ни одного сета. Соперницей Кырстя будет Анастасия Захарова.

Ван Синьюй вчера выиграла два матча, так как предыдущий игровой день не состоялся из-за дождя. Китайская теннисистка сыграет девятый полуфинал на уровне Тура, в том числе четвертый в этом году. За свой второй финал в карьере Ван Синьюй будет бороться с Энн Ли, которая также сыграла вчера два матча. Американка проведет седьмой полуфинал на турнирах WTA (4-2).

