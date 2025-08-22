Серия продолжается. Денискин вновь не ушел со льда без шайбы

ХК «Торунь». Андрей Денискин

Польская «Торунь» выиграла свой третий из пяти контрольных матчей в межсезонье. Вновь ведущие роли в команде сыграли нападающие сборной Украины Алексей Ворона и Андрей Денискин.

В домашнем поединке против «Заглембе» из Сосновца Ворона сделал результативный пас, а Денискин записал в актив два ассиста и гол, который он забил в большинстве на 59-й минуте, установив окончательный счет – 6:2.

Отметим, что Андрей Денискин забросил свою пятую шайбу в нынешнее межсезонье и продлил голевую серию до четырех матчей кряду.

Сезон в чемпионате Польши начнется 12 сентября, в нем примут участие девять команд и каждая команда сыграет по 40 игр в регулярной части.

sport.ua