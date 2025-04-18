17-летний Диего Дедура-Паломеро – о своей дебютной победе в Туре: “Я до сих пор не могу поверить. Это настоящее счастье”

17-летний немецкий теннисист Диего Дедура-Паломеро поделился эмоциями после своей первой победы в основной сетке турнира ATP



После того как француз Гаэль Монфис снялся с турнира в Мюнхене из-за травмы ноги, 17-летний Дедура-Паломеро прошел в основную сетку в статусе «лаки лузера». Он вышел на корт против канадца Дениса Шаповалова, став первым игроком, рожденным в 2008 году или позже, который сыграл матч на уровне тура ATP.

Через 64 минуты Дедура-Паломеро уже праздновал свою первую победу на уровне тура. Немец вел в матче с восьмым сеяным Шаповаловым 7-6(2), 3-0, когда канадец вынужден был сняться.

«Я просто не могу подобрать слов. Я так счастлив», – сказал Дедура-Паломеро.

«Долгие годы я боролся, и вот мне дали вайлд-кард в квалификацию. Я победил игрока из топ-100 Макензи Макдональда (в субботу), затем проиграл [Александру] Бублику (в воскресенье). Мне не повезло, потому что трое «лаки лузеров» прошли в основную сетку, а я был четвертым. Я ждал весь день в понедельник, и тогда Гаэль Монфис снялся. Он меня обнял, был очень доброжелательным. Я просто сказал себе: «Получай удовольствие, играй с публикой, показывай свой лучший теннис». Я до сих пор не могу поверить. Это настоящее счастье.

Внешне кажется, что ты спокоен, но внутри – буря. В голове постоянно прокручиваешь: а что будет, если выиграешь? Как зрители отреагируют? Что будет дальше? Но я старался оставаться сосредоточенным и держать подачу в первом сете. На тай-брейке он немного «зажался». Я выиграл первое очко и заметил, что его форхенд стал менее уверенным. Я просто старался держать мяч в игре, заставлять его двигаться и бороться за каждое очко. И в конце концов, я был просто бесконечно счастлив».



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