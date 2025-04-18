В Aston Martin предлагают Ферстаппену 264 миллиона евро

На пресс-конференции в четверг в Джидде Макс Ферстаппен активно открещивался от слухов, что в конце года он завершит сотрудничество с Red Bull Racing. Однако итальянская пресса пишет, что в Aston Martin готовы сделать действующему чемпиону мира щедрое предложение.

По информации La Gazzetta dello Sport Максу Ферстаппену предлагают трёхлетний контракт на 2026-й, 2027-й и 2028-й годы стоимостью 264 миллиона евро. Профинансирует сделку Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), которому с 2022 года принадлежит 20% акций команды, и который намерен увеличить свою долю, выкупив часть акций у Лоуренса Стролла.

Если Ферстаппен примет предложение, то его зарплата вырастет с нынешних 50 миллионов евро до 88 миллионов евро в год.

Приглашение Макса вписывается в «чемпионскую» концепцию Aston Martin. Лоуренс Стролл уже построил новую базу с современной аэродинамической трубой, заключил эксклюзивный контракт с Honda на поставку силовых установок и пригласил самого успешного конструктора в истории Формулы 1 Эдриана Ньюи для работы над машиной 2026 года.

Подписание контракта с Ферстаппеном станет последним элементом мозаики, собрав которую, команда рассчитывает стать реальным претендентом на титул.

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