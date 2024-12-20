Марко объяснил, почему выбрали Лоусона, а не Цуноду

Хельмут Марко рассказал, что перед Red Bull Racing стоял непростой выбор между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой. По словам консультанта Red Bull по автоспорту, оба претендента на замену Серхио Переса быстры, поэтому команде пришлось учитывать дополнительные факторы.

«Инженеры предоставили нам цифры, на которые мы опирались при принятии решения, – приводит слова Марко GPBlog. – И эти цифры оказались схожими, поэтому у нас возникла проблема выбора в условиях роскоши. По сути, они оба заслуживали повышения.

Однако у Лоусона есть больший потенциал прибавить в будущем. В конечном счёте, решающим фактором стала большая психологическая устойчивость Лиама».

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