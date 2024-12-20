Российский теннисист получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало информацию о том, что российский теннисист Даниил Савельев согласился на двухлетнюю дисквалификацию в рамках Теннисной антидопинговой программы (TADP).



Савельев, который в августе 2022 года достиг максимального рейтинга в парном разряде – №1486, сдал положительный тест на запрещённое вещество мельдоний в июле 2024 года. Мельдоний запрещён в соответствии с TADP и относится к категории гормональных и метаболических модуляторов (раздел S4 [4.4] Запрещённого списка Всемирного антидопингового агентства на 2024 год).

20 августа 2024 года ITIA направило игроку уведомление о предварительных обвинениях в нарушении антидопинговых правил (ADRV) по Статье 2.1 TADP (наличие запрещённого вещества в пробе игрока) и/или Статье 2.2 (использование запрещённого вещества без действительного терапевтического исключения (TUE)). С этой же даты игрок был временно отстранён.

После проведённых интервью и переписки с ITIA Савельев признался в приёме таблеток мельдония, перепутав семейный медикамент с похожей на вид добавкой. Все факторы, включая уровень мельдония в пробе игрока, были учтены, и независимый научный эксперт подтвердил правдоподобность данного сценария.

ITIA признало, что нарушение не было преднамеренным, однако Савелев не предпринял никаких шагов для снижения риска непреднамеренного нарушения антидопинговых правил. В связи с этим игроку было предложено двухлетнее отстранение, с которым он согласился, отказавшись от своего права на слушание перед независимым трибуналом.

Срок временной дисквалификации засчитывается в общий период недопуска. Таким образом, дисквалификация теннисиста закончится 19 августа 2026 года.

В течение всего периода недопуска Савельеву запрещено участвовать в каких-либо теннисных соревнованиях, проводить тренерскую деятельность или посещать какие-либо теннисные мероприятия, санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любыми национальными ассоциациями.

В 2024 году Даниил Савельев сыграл семь матчей в одиночном разряде и все проиграл. В паре россиянин провел четыре поединка и одержал одну победу.



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