Сергей Богачук – Ишмаэль Дэвис. Прогноз и анонс на бой

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21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. А в андеркарде проведет бой еще один, уже можно смело заявлять, топовый украинский боксер Сергей Богачук (24-2, 23 КО), который встретится с британцем Ишмаэлем Дэвисом (13-1, 6 КО). Во второй раз за год украинец получает боксера на замену в достаточно короткие сроки. Хотя перед этим должен был биться против признанных топов дивизиона.

Богачук должен был драться с другим оппонентом. А потом случилось что-то странное

Сергей Богачук в 2024 году выступает исключительно в больших вечерах. А соперники планировались еще большие, чем те, которых он получил в результате.

Первой встречей стал бой против Брайана Мендосы, который должен был быть боем против Себастьяна Фундоры. Именно против высоченного американца должен был биться Сергей, но все сложилось по-другому.

На кону этого боя должен был стоять чемпионский пояс, однако все изменилось прямо перед поединком. В тот же вечер боксировал австралиец Тим Цзю, соперник которого выбыл из противостояния. И организации все изменили, Фундору отдали на бой к Цзю и заявили, что они будут биться сразу за два пояса. А Богачуку предложили Мендосу и временный пояс вместо полноценного.

Выбирать Сергею не приходилось. Здесь либо отказ и ни одного поединка, либо соглашаться, и будет так, как будет. Богачук радостно согласился, потом заявил, что этот оппонент даже более удобен, а затем побил его в качественном поединке.

Следующим визави стал уже Вирджил Ортис. Здесь никаких оснований, изменений или других историй, которые так нравятся организаторам. Богачук вышел против одного из признанных топов дивизиона и чуть не побил его. Украинец дважды отправлял Ортиса в нокдаун, но победить не удалось.

Тот поединок – первый, в котором были испытаны повторы на таком уровне, и они дали результат. Первый нокдаун не был засчитан, пока комиссия не посмотрела повтор. Но все равно это не принесло Сергею желаемого результата. Нельзя сказать, что он выглядел плохо или хуже оппонента. Просто Ортис был немного лучше в большинстве раундов, а еще его победа более выгодна организаторам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Теперь все повторяется. Первоочередно Богачук должен был боксировать против Исраила Мадримова, не так давно давшего конкурентный бой Теренсу Кроуфорду. Однако все изменилось. И очень удивительным образом.

Мадримову дали еще одного оппонента – им стал Вирджил Ортис. Точнее, Ортису дали Мадримова, ведь у самого Вирджила отменился потенциальный бой против Джарона Энниса.

После этого Турки Аль аш-Шейх пообещал Ортису хорошего оппонента, а уже скоро объявил о том, что у него есть поединок против Мадримова. Только вот беда – Ортис возвращается в ринг 22 февраля, а поединок против Богачука – 21 декабря. Слишком мало времени встретиться с двумя топ-боксерами даже для спортсмена такого высокого уровня, как Исраил.

В итоге сорвался именно поединок Богачука. По официальной версии, Мадримов просто заболел и не смог подготовиться к бою из-за этого. Насколько это правда, пожалуй, каждый решит самостоятельно, но выглядит слишком странным совпадением.

Теперь оппонентом Сергея станет Ишмаэль Дэвис. Британец, которого точно не ожидали в соперниках Сергея. Он там появился удивительным образом – Турки попросил промоутера Эдди Хирна предоставить ему список из нескольких вариантов. Он просто выбрал среди бойцов промоутера, вот и все.

Дэвису, конечно, рано на такой уровень. И не из-за того, как он боксирует – конечно, нет. Ишмаэль не является плохим боксером вообще. Он хороший, атлетичный спортсмен, многое умеющий. Это просто для него подарок. Богачук боролся и дрался, чтобы добраться до него. Дэвис заскакивает в топовое противостояние на ровном месте, имея фактически подарок от Турки и отчасти от Эдди Хирна.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ишмаэль Дэвис

Кто фаворит?

Букмекеры однозначны – Сергей Богачук является фаворитом противостояния. На него можно поставить за 1.11. На Ишмаэля Дэвиса котировки идут около 7.00.

В чем главная проблема британца – в неожиданности его выступления против Богачука. Он, все же, далеко не Исраил Мадримов. Стилистически, технически это другой боксер. Даже атлетически, хотя оба сильны.

В первую очередь, Ишмаэль может принести в бой против Богачука свою защиту корпусом. Британец – довольно юркий и неудобный боксер. По нему непросто попасть, потому что он постоянно защищается корпусом, уклоняется, ускользает.

Но этого против украинца, наносящего около 1000 ударов за бой, мало. Невозможно постоянно защищаться, когда в твою сторону постоянно летит такое количество ударов. И в контратаках Дэвис тоже смотрится хорошо.

Британец – достаточно быстрый и взрывной боксер, чтобы ловить украинца на ошибках. А благодаря приличной физической форме точно не сломается сразу.

Так почему же он – настолько аутсайдер? Поскольку никого топового еще не бил. А единственное поражение в бою против более серьезного оппонента Джоша Келли, оказавшегося для него неудобным боксером. Богачук, кстати, более удобен.

Сергей достаточно точен. Несмотря на то, что производит впечатление не самого быстрого боксера, он вовремя и точно доносит удары. Много бьет, давит. Имеет отличную физическую форму. Очень и очень в себе уверен. И уже достаточно опытен.

Сергею точно будет непросто. Но было бы непросто и против Мадримова. Поэтому нужно просто выйти и сделать свою работу как можно лучше.

1.12

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