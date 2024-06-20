Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный британский тренер и бывший чемпион мира Барри Макгиган высказался о бое-реванше Фьюри – Усик.

«Мне жаль Фьюри, я сомневаюсь, что он когда-нибудь сможет победить Усика. Если реванш состоится, то Александр побьет его более уверенно, украинец победит досрочно.

Время Тайсона как чемпиона мира в хевивейте заканчивается. Я считаю, что если бы Фьюри подрался с Энтони Джошуа, то Эй Джей бы его нокаутировал», – сказал Макгиган.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua