21 сентября в Лондоне прошел большой вечер бокса! Большое шоу состоялось на легендарной арене Уэмбли.
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На главный бой вышли бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.
Поединок прогнозируемо не прошел всю дистанцию и завершился досрочно. Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.
Бой посетили звезды современного спорта. Появилось видео реакций с рингсайда бывшего чемпиона мира в хевивейте Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на нокаут в пятом раунде.
ВИДЕО. Реакция Фьюри и Макгрегора в рингсайде после нокаута Джошуа от Дюбуа