АЛЛЕН: «Он победит Усика, ведь тот старый и не является настоящим»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Боксер Дэвид Аллен, который проводил спарринги с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, назвал боксера, который сейчас способен победить украинского супертяжа.

«Я спарринговал с Дюбуа девять лет назад. Он нанес мне травму шеи, а Усик меня нокаутировал. Думаю, Даниэль его победит. Усик не молодеет, он старый, и на самом деле он не супертяж, я даю Дюбуа большой шанс», – сказал Дэвид Аллен.

Ранее известный менеджер Бернд Бенте посоветовал легендарному Владимиру Кличко провести поединок против Агита Кабайела.

sport.ua