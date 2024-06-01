Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри

Twitter. Маурисио Сулейман

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал судейство:

«Подсчет очков субъективный.

Это сложная задача, но я считаю, что победа Усика раздельным решением судей более чем справедлива и приемлема.

Наша позиция состоит в том, чтобы всегда иметь лучшие возможности избежать споров, и поэтому мы хотели иметь шесть судей», – сказал Сулейман.

29 мая Турки Аль-Шейх официально объявил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри

sport.ua