Зак Браун советует Майклу Андретти купить одну из команд

Зак Браун полагает, что авторы проекта Andretti Cadillac всегда могут предложить правильную цену за одну из существующих команд Формулы 1, если они хотят как можно скорее выйти на старт чемпионата мира.

На днях эту же мысль высказал и Мохаммед бен Сулайем, президент FiA, что расходится с его прежней позицией, поскольку ранее он считал, что у проекта Andretti и так есть неплохие перспективы.

В соответствии с действующим Договором Согласия Andretti придётся выплатить огромный взнос в $200 млн., чтобы прийти в Формулу 1, однако этого можно избежать, если приобрести активы одной из команд чемпионата. Даже если официально никто не собирается ничего продавать, исполнительный директор McLaren Racing убеждён, что всё может измениться, если сделать достаточно привлекательное предложение.

«Однозначно, это было бы самым простым выходом, – заявил Браун в интервью американскому телеканалу ESPN. – Похоже, в настоящий момент никто ничего не хочет продавать, однако это лишь означает, что нужно предложить более крупную сумму. Всегда есть определённая цена, хотя, насколько я понимаю, пока никто не повесил на своих дверях табличку «Продаётся».

Полагаю, в Liberty Media занимают такую позицию: если у вас есть 10 команд, чьи финансовые дела находятся в полном порядке, то места для 11-й и 12-й команд надо попридержать, а претенденты должны соответствовать самым высоким критериям. По-моему, это правильно.

В прежние времена всегда были команды, которые уже через год могли обанкротиться. А теперь более половины участников чемпионата работают с прибылью. И чтобы попасть в Формулу 1, надо заплатить за франшизу большие деньги. По-моему, Williams была приобретена за $150 млн., но я не думаю, что через пять лет можно будет купить существующую команду меньше чем за полтора миллиарда. В общем, ценность команд растёт невероятными темпами».

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