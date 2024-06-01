Ролан Гаррос. Руне станет соперником Зверева в четвёртом круге, Димитров вышел на Хуркача

На турнире в столице Франции определяются участники 1/8 финала

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Томми Пол (США, 14) 3:6, 6:3, 6:3, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 13) — Йозеф Ковалик (Словакия, LL) 7:5, 6:1, 7:6(2)

Григор Димитров (Болгария, 10) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) 6:3, 7:6(4), 4:6, 6:4

Хольгер Руне третий сезон подряд вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос и попробует третий раз пробиться в четвертьфинал. Дальше датчанин сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым, с которым встречался в 2022 году на турнире ATP 250 в Мюнхене и одержал победу.

Григор Димитров 14-й раз играет в основной сетке французского «мэйджора» и только третий раз сумел выйти в четвёртый раунд, что является его лучшим результатом на этом турнире (2020, 2023). За выход в четвертьфинал болгарин будет бороться с Хубертом Хуркачем, которого обыграл во всех пяти предыдущих противостояниях, в том числе в этом году на «Мастерсе» в Майами.

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