Рафаэль Надаль – о возможном возвращении на корт: “Пока что этот момент еще не наступил”

Легенда тенниса Рафаэль Надаль в интервью изданию The Telegraph рассказал о своем возможном возвращении на корт, сотрудничестве Маррея и Джоковича, а также прокомментировал допинговый кейс Синнера



О своем возвращении в теннис

«Хочу ли я присоединиться к теннисным руководящим органам? Я не знаю, я «ушел на пенсию» всего полгода назад. А хочу ли я снова играть… Я еще не нашел момент в своей жизни, чтобы иметь личную мотивацию, чтобы снова это делать. Возможно, в будущем, если я почувствую личную причину сделать это, для выставочного матча или чего-то подобного, тогда у меня будет такая мотивация. Но пока что этот момент еще не наступил».

О своем выступлении на Ролан Гаррос год назад, который, как многие считали, станет его последним турниром в карьере

«Тогда я еще не принял решение. Это было тяжелое время в эмоциональном плане, когда ты пытаешься справиться со всеми своими чувствами, а также пытаешься вернуть болельщикам всю любовь и поддержку, которую они тебе давали. Но в то же время ты должен найти способ изолировать себя эмоционально, чтобы не быть захваченным моментом. Я хотел быть абсолютно уверенным, что, когда я завершу карьеру, это будет правильный шаг. Мне бы не хотелось сегодня сидеть дома и думать, что я должен быть где-то там, играть в теннис. А сегодня я полностью с этим смирился. Я знаю, что отдал все, что имел, до самого конца».

О тандеме Новака Джоковича и Энди Маррея

«Меня немного удивило, что сразу после завершения карьеры Энди захотел снова приобщиться к такой работе, где он будет путешествовать. Но я понимаю, что такой проект как сотрудничество с Новаком является привлекательным, это что-то такое, что может его увлекать. Кроме того, я понимаю, что для Новака быть с одним из его соперников, одним из крупнейших соперников, который его тренирует, – это должно дать ему мотивацию. Так что я думаю, что это хорошая комбинация. Конечно, я желаю им всего наилучшего. В конце концов, я думаю, что Энди – настоящий энтузиаст тенниса, и когда ему выпала такая возможность, он ею воспользовался».

О деле Янника Синнера и работе антидопинговых органов

«В итоге, если я не ошибаюсь, его признали невиновным. В целом это не была позитивная история для нашего спорта, но такие вещи, такие досадные случаи, иногда случаются. И именно так я это вижу, потому что я верю в Янника. Из того, что я знаю о Яннике, я убежден, что он никогда не пытался пренебречь правилами или получить преимущество над другими. Я уверен, что Янник – невинный и нравственный человек.

С другой стороны, я не хочу ставить под сомнение решение суда. Существуют протоколы, которых мы все придерживались на протяжении своей карьеры. В данном случае органы власти имеют всю информацию – всю, а не ту, что имеем мы, которая может быть ограниченной и очень часто субъективной. Я верю в решение суда. Янник принял эти три месяца дисквалификации, и поэтому: дело закрыто. Кроме того, если нам не нравится, как функционируют протоколы, то, очевидно, люди, которые к этому причастны, должны работать над их совершенствованием. Но я не люблю говорить плохо о нашем виде спорта. В конце концов, эти протоколы – это то, что мы все приняли и на что подписались».

Вчера, в Мадриде, Рафаэль Надаль получил награду Laureus Sporting Icon Award.



btu.org.ua