Мэдисон Кис: “Смотрела матч Свитолиной против Паолини и была поражена – Элина играла очень решительно и прекрасно атаковала”

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу над Еленой Рыбакиной в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии и поделилась ожиданиями от предстоящего поединка против Элины Свитолиной



– Мэдди, поздравляем с выходом в четвертьфинал! Что вы думаете о своей сегодняшней игре?

– В целом я очень довольна тем, как я сыграла. Думаю, первый сет был великолепным, это очевидно, а третий я завершила очень уверенно. Есть несколько моментов, из которых я могу сделать выводы из второй части матча, но в целом я очень довольна тем, как смогла завершить игру и довести матч до победы.

– Что вы делали, когда во втором сете что-то пошло не по плану? Как вы вернули инициативу?

– Думаю, что мне хорошо удалось, так это напоминать себе, что я уже выиграла первый сет, и поэтому есть время. Поэтому мне не надо паниковать, даже если я проиграю второй сет, потому что это еще не конец матча. Я просто пыталась понять, что идет не так, чего мне не хватает по сравнению с первым сетом. Я дала себе время перезагрузиться, чтобы начать третью партию на хорошей ноте.

– Что, по вашему мнению, стало переломным моментом в третьем сете?

– Очевидно, что ранний брейк был важным, хотя я не смогла удержать его. Но при счете 3-3 я приняла очень сознательное решение: максимально использовать все возможности, которые у меня были в начале розыгрыша. С этого момента я смогла диктовать условия игры и завершить сет в свою пользу.

– Вы сменили ракетку [с Wilson на Yonex]. Чем новая ракетка отличается от предыдущей?

– Я просто искала что-то, что даст больше безопасной и лёгкой мощности. Я любила свою предыдущую ракетку и долго играла именно ею, но почувствовала, что в плохие дни мне немного труднее ею играть, что она недостаточно мне помогает. Так что я искала такую ракетку, которая бы могла мне помочь тогда, когда я не чувствую себя на 100%, чтобы я могла справляться даже в такие моменты и лучше контролировать мяч.

Я не очень разбираюсь в технических аспектах. Обычно я просто беру что-то, и мне либо нравится, либо я это ненавижу. Вот и все. Так что если честно, я понятия не имею, почему эта ракетка мне так нравится, но когда я её взяла, ощущения были очень положительными. Думаю, что площадь для контакта стала больше, ею легче маневрировать, когда мяч быстро летит на тебя. Также она позволяет лучше использовать кисть в поздней фазе замаха и она помогает сгладить моменты, если сам удар не идеален. Собственно, я не знаю, какие именно её характеристики на это влияют, но я просто почувствовала, что она и есть та самая.

– Трудно было решиться сменить ракетку на этом этапе карьеры?

– Я была открыта ко всему. Я попробовала много разных ракеток, кажется, их было восемь. Как я уже сказала, просто взяла их, 5 минут поиграла каждой и сказала «да» или «нет». В итоге осталось три варианта, и я неделю играла ими, но довольно быстро поняла, что выберу именно эту, которой я сейчас играю. Все остальные там были больше для того, чтобы я слишком быстро не влюбилась в эту модель. Но уговаривать меня не надо было.

– Следующая соперница – Элина Свитолина. Вы много раз играли на турнирах Grand Slam, и это всегда важные матчи. Как вы оцениваете ваши шансы? Она сейчас играет иначе, чем тогда, когда вы играли в 2016-2018 годах?

– Я смотрела её матч против Жасмин Паолини, и была почти удивлена, потому что подумала: «Ого, она действительно действует решительно [агрессивно]». Думаю, это часть эволюции нас всех как игроков. Со временем мы пытаемся что-то изменить, когда становимся старше. Или же если не достигаем желаемого успеха, тогда пытаемся адаптироваться. Честно говоря, я была настолько поражена. Она играла очень решительно, прекрасно атаковала и выполняла невероятные удары с форхенда. Думаю, это будет совсем другой матч по сравнению с нашими предыдущими встречами, это не будет типичное противостояние. Мне точно нужно пересмотреть некоторые её матчи, потому что это была не «классическая Свитолина» по своей игре. У нас всегда были хорошие битвы, счет был в пользу то одной, то другой. Так что я с нетерпением жду этого матча.



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