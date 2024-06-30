Истборн. Калинина пробилась в основную сетку соревнований

Ангелина Калинина выиграла в финальном раунде отбора на турнире WTA в Великобритании
Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, 3) — Лорен Дэвис (США) 7:6(2), 6:4
Украинская теннисистка вышла вперёд в счёте личных противостояний с Дэвис, одержав вторую победу. Во втором сете Калинина уступала со счётом 1:3, после чего выиграла пять из шести следующих геймов.
Ангелина третий сезон подряд выступает в Истбрне. Отметим, что два года назад украинка смогла дойти до четвертьфинала.
Вероятные соперницы Калининой в первом круге основы: Сорана Кырстя (Румыния), Каролина Мухова (Чехия), Елена Остапенко (Латвия, 5), Кэти Бултер (Великобритания) или ещё одна победительница квалификации.
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