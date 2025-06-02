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Теннис

Ролан Гаррос. Белозерцев вышел во второй круг, Котляр уступила седьмой сеяной на старте соревнований

Украинские юниоры провели свои матчи первого круга на Открытом чемпионате Франции среди игроков до 18 лет

16-летний Никита Белозерцев, получивший 14-й номер посева в своем стартовом поединке переиграл 17-летнего серба Огнена Милича – 6:4, 6:4. Украинский теннисист подал один эйс, допустил десять двойных ошибок (у соперника – два эйса и две двойные), проиграл три гейма на своей подаче и сделал пять брейков в ответ. Поединок продолжался 1 час 44 минуты.

Для Белозерцева это второй старт на юниорском “мэйджоре” и дебютная победа (в Австралии он уступил в своем первом матче). Во втором круге Никита сыграет против своего ровесника – американца Джека Секорда.

К сожалению, не смогла преодолеть стартовый раунд турнира 18-летняя Елизавета Котляр, уступившая в упорной борьбе седьмой сеяной 14-летней Яне Ковачковой из Чехии – 4:6, 6:2, 5:7. Украинка один раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок (у соперницы – три эйса и семь двойных), проиграла девять геймов на своей подаче и сделала девять брейков.

Елизавета Котляр второй раз выступила на юниорском Ролан Гаррос. В прошлом году она сыграла во втором раунде грунтового “мэйджора”.
 

btu.org.ua

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