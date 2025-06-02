Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Ф’юри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я думаю, что Дюбуа проиграл и сдался в первом бою, потому что он – трус. А когда ты сдался один раз, то будешь сдаваться всегда. Усик тоже сдался после удара в корпус и пять минут катался по полу, как маленький трус, а Дюбуа тогда сдался после джеба Усика. Это все факты», – сказал Тайсон.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua