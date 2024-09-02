US Open. Аддад Мая – первая бразильянка в четвертьфинале турнира за последние 56 лет

Беатрис Аддад Мая продолжает своё участие на американском “мэйджоре”

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 22) – Каролин Возняцки (Дания) 6:2, 3:6, 6:3

Бразильская теннисистка впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США и в целом проведёт второй четвертьфинал на турнирах Grand Slam. В прошлом году Аддад Мая дошла до полуфинала на Ролан Гаррос, уступив будущей чемпионке Иге Швёнтек.

Беатрис стала второй бразильянкой в Открытой Эре, которая сыграет в четвертьфинале US Open. Ранее это удавалось только Марии Буэно, которая в 1968 году смогла дойти до полуфинала.

Дальше Аддад Мая сыграет против Каролины Муховой и попробует впервые её обыграть. В предыдущих трёх встречах была сильнее чешка.

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