Гасли: Я хочу попросить стюардов отменить штраф

За небольшой контакт с Пьером Гасли гонщик Haas F1 Кевин Магнуссен получил 10-секундный штраф и 2 штрафных балла. За последние 12 месяцев он набрал 12 баллов и пропустит гонку в Баку.

После гонки Кевин недоумевал по поводу несоразмерно большого наказания за минимальный инцидент, согласен с этим и его соперник.

Пьер Гасли: «Я удивился, когда кто-то сказал мне про 10-секундный штраф. Кевин пытался избежать контакта. Мы боролись колесо в колесо, машины коснулись, но я не потерял на этом времени.

Надеюсь, стюарды смогут как-то вернуться к этому решению, ведь оно было несправедливым. Я хочу попросить стюардов отменить штраф, посмотрим, что можно сделать. Если его накажут, это будет несправедливо и несоразмерно произошедшему».

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