Известно, почему Арсенал отказался покупать Тоуни

Об этом сообщает издание CaughtOffside

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В летнее трансферное окно "Арсенал" связывали с рядом игроков, в частности с бывшим форвардом "Брентфорда" Айвеном Тоуни, но он оказался в саудовском "Аль-Ахли".

Как сообщает CaughtOffside, кандидатуру игрока сборной Англии "кнониры" рассматривали достаточно серьезно, на эту тему велись переговоры между Микелем Артетой, главным тренером "Ансенала" и спортивным директором клуба.

Однако именно Артета выступил против подписания Тони. Специалист считает, что форвард недостаточно подходит "канонирам".

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