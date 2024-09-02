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Футбол

Фанаты Комо угрожают своему форварду расправой за нереализованный пенальти

Футболист столкнулся с хейтом болельщиков

Фанаты Комо угрожают своему форварду расправой за нереализованный пенальти

Фото: comofootball.com

    • На 90+5 минуте игры в "Удинезе" "Комо", который проигрывал 0:1, получил право на пенальти, который не реализовал форвард Патрик Кутроне.

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист столкнулся с хейтом болельщиков в социальных сетях, которые даже угрожали игроку и его семье физической расправой.

    Сам форвард отреагировал на эти сообщения в своем Instagram:

    "Я принимаю критику, как и должен, но я не пропускаю такие вещи мимо своих ушей".

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    www.ua-football.com

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