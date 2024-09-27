Connect with us
Футбол

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

“Канониры” без Зинченко сыграют против “лысов”

Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, шестой тур

    28 сентября, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

    Главный арбитр: Сэмюэль Баротт

    Прямая трансляция: Setanta Sports App

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    Содержание

  • Новости Арсенала
  • Новости Лестера
  • Последние пять матчей Арсенала и Лестера
  • Последние пять личных встреч между командами
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Лестер
  • Прогноз на матч Арсенал – Лестер от UA-Football

    • Встреча претендента на титул АПЛ и победителя Чемпионшипа. Команды с вершин, но разных уровней. У "канониров" целая эпидемия травм, а "Лестер" параллельно ищет свою первую победу в сезоне чемпионата. Возможно ли столь большая сенсация?

    Новости Арсенала

    Посреди недели "канониры" выпустили свой пар. После двух ничьих подряд они разгромили "Болтон" в Кубке лиги со счетом 5:1. И это еще на воротах играл 16-летний Джек Портер, а в старте половина резервистов. До этого подопечные Артеты также стартовали в Лиге чемпионов. Тяжелым выдался матч для лондонцев: они так и не смогли забить “Аталанте”.

    Но самый важный матч со старта сезона "Арсенал" провел в прошлом туре. Это был зрелищный футбол высокого уровня. Вспомнилась АПЛ 10-15-летней давности. "Сити" открыл счет, а "Арсенал" еще до перерыва сравнял. Параллельно "канониры" на второй тайм остались в меньшинстве, а "горожане" до конца сезона будут играть без травмированного Родри (явно неравноценное сравнение). И в конце концов на 90+8 минуте "Сити" ушел от поражения, однако все равно впервые в сезоне АПЛ потерял очки.

    Кадры хозяев

    Лазарет лондонцев переполнен. Там находятся ключевые футболисты Рая, Эдегор, Томмиасу. Также Тимбер, Уайт и Калафиори – под вопросом на сегодняшнюю игру. Кроме них, повреждения в Мерино, Тирне и Зинченко, а Троссард не сыграет сегодня из-за дисквалификации. Можно составить практически полноценную основную 11-ку на игру.

    Новости Лестера

    "Лисы" также посреди недели играли в Кубке лиги. Соперник был из четвертого дивизиона (в отличие от Арсенала, у которого был с третьего) – “Уолсолл”. Преимущество у "Лестера" было не слишком большим. Разве только во владении мячом. В конце концов, основное время завершилось нулями, а в серии пенальти “Уолсолл” так и не смог пробить Уорда: “лисы” победили 3:0.

    За стартовые пять туров АПЛ "Лестер" набрал три очка. Кроме этого, дважды проиграл с разницей в один мяч. В двух поединках отыгрывался, после чего все-таки доводил поединки до ничьих. А с “Кристал Пэлас” вел в два мяча и не смог удержать выездную победу. Но сразу же со старта удивил, сыграв в первом туре с "Тоттенхэмом" 1:1. Однако также не забываем, что у команды новый тренер, и она пока только строится. Поэтому такие результаты – это совершенно нормально. Однако и очки набирать нужно, если, конечно, не хочется вернуться в Чемпионшип.

    Кадры гостей

    У “Лестера” также есть важные потери. Четыре футболиста сегодня не сыграют: Дака, Опоку, Вестергор, Столярчик. Дисквалифицированных у команды нет.

    Последние пять матчей Арсенала и Лестера

    Последние пять личных встреч хозяев

  • 25.09. Арсенал – Болтон 5:1 (Кубок лиги)
  • 22.09. Манчестер Сити – Арсенал 2:2 (АПЛ)
  • 19.09. Аталанта – Арсенал 0:0 (ЛЧ)
  • 15.09. Тоттенхэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 31.08. Арсенал – Брайтон 1:1 (АПЛ)

    • Последние пять личных встреч гостей

  • 24.09. Уолсолл – Лестер 0:0 (пен. 0:3) (Кубок лиги)
  • 21.09. Лестер – Эвертон 1:1 (АПЛ)
  • 14.09. Кристал Пэлас – Лестер 2:2 (АПЛ)
  • 31.08. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
  • 27.08. Лестер – Транмер 4:0 (Кубок лиги)

    • Последние пять личных встреч между командами

    25.02.23. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)

    13.08.22. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

    13.03.22. Арсенал – Лестер 2:0 (АПЛ)

    30.10.21. Лестер – Арсенал 0:2 (АПЛ)

    28.02.21. Лестер – Арсенал 1:3 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Манчестер Сити"

    5 4 1 0 13-5 13 2

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Ливерпуль"

    5 4 0 1 10-1 12 3

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Астон Вилла"

    5 4 0 1 10-7 12 4

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Арсенал"

    5 3 2 0 8-3 11 5

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Челси"

    5 3 1 1 11-5 10 6

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Ньюкасл"

    5 3 1 1 7-6 10 7

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Брайтон энд Хоув Альбион"

    5 2 3 0 8-4 9 8

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Ноттингем Форест"

    5 2 3 0 6-4 9 9

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Фулхэм"

    5 2 2 1 7-5 8 10

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Тоттенхэм"

    5 2 1 2 9-5 7 11

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Манчестер Юнайтед"

    5 2 1 2 5-5 7 12

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Брентфорд"

    5 2 0 3 7-9 6 13

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Борнмут"

    5 1 2 2 5-8 5 14

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Вест Хэм Юнайтед"

    5 1 1 3 5-9 4 15

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Лестер Сити"

    5 0 3 2 6-8 3 16

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Кристал Пэлас"

    5 0 3 2 4-7 3 17

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Ипсвич Таун"

    5 0 3 2 3-8 3 18

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Саутгемптон"

    5 0 1 4 2-9 1 19

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Эвертон"

    5 0 1 4 5-14 1 20

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    "Вулверхэмптон"

    5 0 1 4 5-14 1

    Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Лестер

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    1.22 6.90 18.00 Узнать больше

    Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.09.2024

    1.19 7.85 16.06 Узнать больше

    Прогноз на матч Арсенал – Лестер от UA-Football

    За пять матчей АПЛ "канониры" пропустили три гола – два из них от "Сити". В то же время "Лестер" забил в каждом из поединков чемпионата. Однако в матче против “Уолсола” отличиться не смог. Сегодня против организованной обороны "Арсенала", которая отдохнула неделю (играл же резерв), гостям также мало что будет удаваться. Прогноз: Сухая победа “Арсенала” (Кф 1,71).

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis