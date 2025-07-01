На Клубном чемпионате мира-2025 произошёл настоящий футбольный шок — в 1/8 финала саудовский Аль-Хиляль сенсационно обыграл Манчестер Сити со счётом 4:3, реализовав все свои удары в створ ворот. Команда Пепа Гвардиолы, считавшаяся одним из главных фаворитов турнирной сетки, неожиданно уступила, пропустив четыре мяча при минимуме угроз со стороны соперника. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте — Бернарду Силва поразил ворота «Аль-Хиляля», и казалось, что «горожане» уверенно контролируют игру. Однако после перерыва ситуация резко изменилась. Сначала Маркос Леонардо сравнял счёт, а спустя несколько минут Малком вывел клуб из Саудовской Аравии вперёд.

«Сити» сумел отреагировать: Эрлинг Холанд восстановил баланс на табло, и игра ушла в дополнительное время. Но именно в экстра-тайме Аль-Хиляль преподнёс главный сюрприз — на 94-й минуте Калиду Кулибали подключился к атаке и забил третий мяч. Англичане снова сравняли — Фил Фоден забил на 104-й минуте. Однако в самой концовке дубль оформил Маркос Леонардо, установив финальный счёт 4:3.

Феноменальная реализация Аль-Хиляля

Вся статистика матча говорит о невероятной эффективности «Аль-Хиляля»: четыре удара в створ — и все четыре стали голами. Голкипер Эдерсон не выручил свою команду ни в одном эпизоде, а в концовке даже подключился к угловому, надеясь помочь атаке, но это только подчеркнуло отчаяние «Сити».

«Мы знали, что можем удивить. Главное — верить и использовать свои шансы», — сказал один из игроков Аль-Хиляля после игры.

Следующий соперник — ещё одна сенсация

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» встретится с бразильским Флуминенсе, который ранее выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов — миланский Интер (2:0). Такая пара в плей-офф точно не предсказывалась ни одним аналитиком.

Итог матча: Манчестер Сити – Аль-Хиляль 3:4

Голы:

Манчестер Сити: Силва (9), Холанд (55), Фоден (104)

Аль-Хиляль: Маркос Леонардо (46, 113), Малком (52), Кулибали (94)

Составы:

Манчестер Сити: Эдерсон, Нунеш (Аканджи, 53), Диаш, Гвардиол (Аке, 53), Аит-Нури, Гюндоган (Родри, 53; Фоден, 100), Силва, Рейндерс (Шерки, 91), Савиньо, Холанд (Мармуш, 91), Доку.

Аль-Хиляль: Буну, Канселу (Аль-Ями, 88), Кулибали, Аль-Харби (Аль-Булеахи, 88), Лоди, Невеш, Аль-Давсари (Аль-Джувайр, 106), Канно (Ладжами, 83), Милинкович-Савич, Малком (Кайо Сезар, 64), Маркос Леонардо (Аль-Ганнам, 116)

Предупреждения:

Гвардиол (28), Нунеш (39), Аканджи (105+1) — Маркос Леонардо (114)

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