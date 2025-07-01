КЧМ-2025. Манчестер Сити – Аль-Хиляль 3:4 (после ЕТ). Саудовцы шокируют всех

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В рамках 1/8 финала Клубного Чемпионата мира-2025 встретились "Манчестер Сити" и "Аль-Хиляль". Обе команды оставались непобежденными на нынешнем турнире, но чья-то серия должна была завершиться уже в первом раунде плей-офф.

"Манчестер Сити", как главный фаворит перед матчем, начал идеально, когда на 9-й минуте Бернарду Силва замкнул прострел с близкого расстояния после того, как мяч рикошетом от Илкая Гюндогана оказался перед ним во вратарской площадке. VAR быстро отверг возможность игры рукой в исполнении немца, но повтор на большом экране спровоцировал громкие протесты игроков "Аль-Хиляля", что привело к задержке возобновления игры.

Команда Симоне Индзаги пыталась превратить это ощущение несправедливости в мгновенный ответ, но несмотря на аккуратную игру в пас, Эдерсон оставался без работы, ведь до перерыва соперники так и не нанесли ни одного удара в створ его ворот.

На противоположном конце поля ситуация была другой: Яссин Буну снова и снова спасал свою команду от второго пропущенного. Эрлинг Холанд увидел, как его удар головой Буну перевел над перекладиной, а реакция вратаря также не позволила отличиться Савиньо и Доку. Благодаря этому "Аль-Хиляль" ушел на перерыв, уступая лишь в один мяч.

Героизм Буну стал еще значимее, когда команда Индзаги, выйдя на второй тайм, перевернула игру с ног на голову всего за семь минут. Сначала Маркос Леонардо на 46-й минуте сравнял счет, воспользовавшись нерешительностью "Сити" после навеса с правого фланга, а затем Малком на 52-й, начав спринт с собственной половины, реализовал выход один на один с Эдерсоном, чем вывел саудовцев вперед.

Впрочем, их радость длилась всего три минуты: Холанд на 55-й минуте снова восстановил равновесие, воспользовавшись неудачной игрой обороны соперника во время стандарта. Хаотичность поединка продолжилась: Малком думал, что заработал пенальти сразу после четвертого гола в матче, однако вмешался VAR — и зафиксировал минимальный офсайд в предыдущей фазе.

С заметной усталостью игроков темп игры упал, и дополнительное время казалось неизбежным — особенно после того, как Али Ладжами исключительно сыграл на линии ворот и не позволил Холанду вырвать победу в основное время.

Игроки "Аль-Хиляля" выглядели истощенными в конце второго тайма, однако именно они идеально начали экстратайм — Калиду Кулибали блестяще замкнул головой навес Рубена Невеша с углового, не оставив шансов Эдерсону. Гвардиола ответил выходом на поле Фила Фодена — и тот сразу оправдал доверие, прекрасно пробив с первого касания после роскошного навеса Райана Шерки — 3:3.

Когда силы покидали обе команды, решающий удар нанес "Аль-Хиляль" на 113-й минуте. Эдерсон блестяще отразил удар Милинковича-Савича, но сделал это точно на Маркоса Леонардо, который буквально вместе с мячом влетел в ворота.

Таким образом Симоне Индзаги смог отомстить за проигранный финал ЛЧ-22/23 с "Интером" и теперь он вместе с "Аль-Хилялем" выходит в четвертьфинал КЧМ-2025, где встретится с "Флуминенсе", ну а для "Ман Сити" турнир завершился.

Клубный Чемпионат мира. 1/8 финала.

Стадион: "Кемпинг Уорлд Стэдиум" (Орландо)

Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

"Манчестер Сити" – "Аль-Хиляль" 3:4 (После ЕТ)

Голы: Силва (9), Холанд (55), Фоден (104) – Маркос Леонардо (46, 112), Малком (52), Кулибали (94)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Нунеш (Аканджи, 53), Диаш, Гвардиол (Аке, 53), Аит-Нури – Силва, Райндерс (Шерки, 91), Гюндоган (Родри, 53; Фоден, 100) – Савиньо, Холанд (Мармуш, 91), Доку

"Аль-Хиляль": Буну – Кулибали, Невеш, Лоди – Канселу (Аль-Ями, 88), Милинкович-Савич, Канно (Ладжами, 83), Н. Аль-Давсари (Аль-Джуваир, 106), Аль-Гарби (Аль-Болеахи, 88) – Малком (Цезарь, 64), Маркос Леонардо (Аль-Ганнам, 116)

Предупреждения: Гвардиол (27), Нунеш (39), Аканджи (105+1) – Маркос Леонардо (113)

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