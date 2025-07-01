Футбольный мир вновь стал свидетелем громкой сенсации: бразильский Флуминенсе отправил домой Интер в 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025, победив финалиста Лиги чемпионов со счётом 2:0. Матч, прошедший в Шарлотте на стадионе Bank of America Stadium, стал одним из самых драматичных в стартовом раунде плей-офф. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Уже на 3-й минуте аргентинский форвард Херман Кано вывел Флуминенсе вперёд, замкнув подачу с правого фланга и пробив Зоммера между ног. Это был холодный душ для команды Кристиана Киву, которая и без того не блистала стабильностью в стартовых матчах.

“Мы знали, что Интер пойдёт вперёд, и были к этому готовы. Победа — это результат нашей дисциплины и терпения”, — отметил защитник Флуминенсе после игры.

Несмотря на территориальное преимущество «нерадзурри» и серию атак после перерыва, им так и не удалось пробить надёжного Фабио. Команда Киву действовала прямолинейно — навесы, стандарты, дальние удары — но всё безрезультатно. Особенно разочаровал Лаутаро Мартинес, который минимум трижды мог забивать, но всякий раз упускал шанс.

Флуминенсе играл от обороны, но при этом грамотно ловил соперника на контратаках. Один из таких выпадов завершился забитым мячом, но его отменили из-за офсайда. Однако точку в игре поставил Эркулес, который воспользовался редким вылазом команды на 90+3 минуте и удвоил преимущество.

Флуминенсе шокирует Европу — впереди четвертьфинал

Теперь бразильцы проходят в 1/4 финала, где встретятся с другим сенсационным победителем — Аль-Хилялем, который накануне выбил Манчестер Сити, также сражаясь против фаворита. Такой расклад мало кто мог предсказать, но именно он стал реальностью на этом непредсказуемом турнире.

Интер – Флуминенсе 0:2

Голы: Кано (3), Эркулес (90+3)

Предупреждения:

Интер: Асллани (8), Бастони (38)

Флуминенсе: Кано (16), Фрейтес (26), Рене (35), Тиаго Сантос (85)

Составы:

Интер: Зоммер, Бастони (Аугусто, 71), Де Врей, Дармиан, Димарко, Мхитарян (Карбони, 53), Асллани (Сучич, 53), Барелла, Думфрис (Энрике, 53), Тюрам (Эспозито, 66), Лаутаро Мартинес

Флуминенсе: Фабио, Фрейтес, Силва, Игнасио, Рене, Мартинелли (Эркулес, 60), Берналь (Тиаго Сантос, 81), Нонато (Лима, 60), Шавьер, Кано (Эверальдо, 66), Ариас

Статистика матча:

Удары (в створ): 16 (4) — 11 (4)

Угловые: 5 — 2

Офсайды: 3 — 3

Судья: Иван Бартон (Сальвадор)

Стадион: Bank of America Stadium, Шарлотт (США)

Напомним, мы также писали о том, как Аль-Хиляль выбил Манчестер Сити.