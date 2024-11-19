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Футбол

Балканская команда прорывается в плей-офф Дивизиона А. Хорватия – Португалия 1:1. Обзор матча и видео голов

Хозяева чуть не потеряли второе место в группе

Балканская команда прорывается в плей-офф Дивизиона А. Хорватия – Португалия 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото – Luka Stanzl / Pixsell / MB Me

    • "Пламенные" создали немало моментов у ворот Жозе Са, но кипер "селесау" выполнил 8 сейвов и пропустил только один раз. Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол мог оформить дубль, но его первый гол отменили из-за офсайда.

    "Шашечные" сохранили вторую позицию в квартете А1 (8 очков). "Избранные" также выходят в плей-офф, поскольку они выиграли группу без поражений (14 баллов).

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    Сплит. Полюд, 33 386 зрителей

    Хорватия – Португалия 1:1

    Голы: Гвардиол, 65 – Феликс, 33

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