Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Больша разница от первого боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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За реванш Усик получит 60% от общего гонорара, а Фьюри – 40%. По информации The Sportster, общий гонорар составит 190 миллионов долларов. Таким образом, Усик может рассчитывать на 114 миллионов, а Тайсон – на 76 млн.

Усик заработает куда больше, чем за первый бой, ведь тогда распределение общей суммы (150 млн) было в пользу Тайсона – 70 на 30. Александр в мае заработал 45 миллионов, а Фьюри – 105.

sport.ua