Чандхок: На Хэмилтона давит отсутствие результатов

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт и комментатор Sky Sport F1 Карун Чандхок считает, что Льюис Хэмилтон чувствует прессинг от отсутствия результатов перед переходом в Ferrari…

Карун Чандхок: «В следующем году Льюиса ждёт серьёзный вызов. Его напарником по Ferrari станет Шарль Леклер, и мы не знаем, сможет ли Хэмилтон бороться с ним в квалификации. Не думаю, что сможет, но вряд ли кто-то ещё смог бы. Я считаю Шарля лучшим в квалификациях Формулы 1.

Способен ли Льюис выиграть чемпионский титул на хорошей машине? Безусловно. Мы и сейчас порой видим признаки того, что он достаточно быстр.

Думаю, Льюис обеспокоен своими результатами в квалификации. Для парня, который по статистике является самым успешным квалификационным спортсменом в истории нашего спорта, он оказался в непривычной ситуации. На него это давит, но проблема в том, что последние три года Хэмилтон не имел шансов бороться за поул. Когда такая возможность появится, спортсмены его уровня всегда находят возможность прибавить».

Источник