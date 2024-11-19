НБА. Сакраменто уступил Атланте, Лэнь набрал два очка

Украинец провел на площадке более 17 минут

В ночь на 19 ноября состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто Кингз минимально уступил Атланте Хокс — 108:109. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке более 17 минут, набрав два очка, три подбора, один ассист и три блок-шота.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Чикаго Буллз — 112:122 (25:36, 32:29, 28:28, 27:29)

Майами Хит — Филадельфия 76ерс — 106:89 (25:33, 28:23, 35:16, 18:17)

Нью-Йорк Никс — Вашингтон Уизардз — 134:106 (40:27, 33:27, 36:21, 25:31)

Торонто Рэпторз — Индиана Пэйсерз — 130:119 (34:27, 35:30, 27:25, 34:37)

Милуоки Бакс — Хьюстон Рокетс — 101:100 (27:28, 30:17, 26:35, 18:20)

Финикс Санз — Орландо Мэджик — 99:109 (22:26, 26:38, 20:20, 31:25)

Сакраменто Кингз — Атланта Хокс — 108:109 (31:32, 35:32, 27:25, 15:20)

Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт Уорриорз — 102:99 (27:22, 29:23, 19:27, 27:27)

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