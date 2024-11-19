Тейлор Фритц – о выходе в финал Итогового турнира: “Это чрезвычайная неделя для меня”

Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал свою победу над Александром Зверевым в полуфинале Итогового чемпионата АТР



“Думаю, что ключевым фактором в полуфинале было отыграть очень хорошо на важных розыгрышах. У Зверева было несколько брейкпоинтов в третьей партии, когда я смог либо подать очень мощно, либо сыграть очень агрессивно. До этого я бы сыграл в такой ситуации более осторожно. А здесь в напряженные моменты я смог найти эти невероятные удары. Дальше я уже отыграл очень качественно на тай-брейке. В целом эта неделя была чрезвычайной. Я обыграл трех невероятных игроков, показывал великолепный теннис. Я чувствую, что за последние пару недель я значительно улучшил свою игру.

Относительно предстоящего финала против Синнера скажу, что в нашем матче в группе я не чувствовал, что все прошло в одни ворота, как это было на US Open. Я думаю, что я во многом улучшил свою игру с того финала. И, если говорить честно, я не сыграл хорошо в том матче. Тогда я просто пытался выжить, а здесь уже у меня такого ощущения не было. Я чувствовал себя более комфортно в игре с задней линии. В каждом сете у меня были шансы сделать брейк. У нас было равное количество шансов и он своими воспользовался. Он лучше меня отыграл на важных розыгрышах. Но это ожидаемо. Синнер – лучший игрок в мире и играет с большой уверенностью”.

Финал Итогового чемпионата АТР, в котором сыграют Тэйлор Фритц и Янник Синнер состоится сегодня 17 ноября. Начало поединка – не ранее 19:00 по киевскому времени.

btu.org.ua