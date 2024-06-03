Ролан Гаррос. Димитров победил Хуркача и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале грунтового «мэйджора»

Болгарский теннисист одержал победу в четвертом круге Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Григор Димитров (Болгария, 10) — Хуберт Хуркач (Польша, 8) 7:6(5), 6:4, 7:6(3)

Григор Димитров провел шестой поединок против Хуберта Хуркача и одержал шестую победу. Болгарский теннисист выиграл все семь тай-брейков, которые были сыграны в их встречах.

33-летний Димитров впервые в карьере сыграет в 1/4 финала Ролан Гаррос. Болгарин стал 13-м действующим теннисистом, в активе которого теперь есть минимум один четвертьфинал на каждом турнире Grand Slam.

За выход в полуфинал Григор Димитров сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Корентен Муте (Франция).

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