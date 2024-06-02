Артемий Панарин прокомментировал вылет «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Флориды» (1:2) в шестом матче полуфинальной серии.

«Я скажу, что мы хорошая команда, которая все оставила на льду. Эти игры были настолько равными», — приводит слова Панарина New York Post.

В минувшей встрече Панарин стал автором единственной заброшенной шайбы в составе команды из Нью-Йорка.

Всего в текущем плей-офф 32-летний россиянин забросил пять шайб и отдал десять результативных передач в 16 играх.

«Флорида» в финале Кубка Стэнли сыграет против победителя пары «Даллас» — «Эдмонтон» (счет в серии — 2-3).

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