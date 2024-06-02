Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

В социальных сетях появилось видео реакции жены Усика Екатерины на 9-й раунд боя, в котором Александр отправил британца в нокдаун.

ВИДЕО. Реакция жены Усика на невероятный 9-й раунд мегафайта с Фьюри

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