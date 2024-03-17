Бывший соперник Усика бросил вызов бойцу, ронявшему украинца в спарринге

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Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) не против заполучить еще один бой против Мартина Баколе (20-1, 15 KO).

Хантер подколол конголезца, который бросил вызов в социальных сетях Джо Джойсу, а также оценил нынешнюю форму Мартина.

«Дико видеть тебя здесь. Твой промоутер и менеджер сказали тебе избегать бугимена.

Ты стал медленнее, чем раньше. Я остановлю тебя в пределах восьми раундов», – написал Хантер в социальных сетях.

Отметим, что Хантер победил Баколе техническим нокаутом в 2018 году, рефери остановил избиение Мартина в 10-м раунде. В 2017-м Майкл проиграл Александру Усику, это до сих пор его единственное поражение на профи-ринге. Баколе известен своими заявлениями о том, что дважды остановил украинца в спаррингах.

sport.ua