«Это было что-то, вау». Владимир Кличко восхитился Тайсоном

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Владимир Кличко на этот момент не готов к возвращению в ринг, однако украинский чемпион был приятно шокирован тем, что Майк Тайсон в 58 лет нашел в себе силы провести бой пртив Джейка Пола.

Тайсон уступил, но поразил Кличко.

«Очень много критиковали Майка Тайсона, когда 58-летний боксер вышел в ринг против ютьюбера, которому там 26 лет. Кто еще мог быть в таком хорошем состоянии, чтобы держаться даже и иметь возможность победить в 58 лет?».

«Вау. Это было что-то», – сказал Кличко.

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sport.ua