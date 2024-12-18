Серхио Перес объявил об уходе из Red Bull Racing

После четырех успешных совместных сезонов Серхио Перес и Oracle Red Bull Racing объявили о расставании.

Серхио Перес: «Я невероятно благодарен за последние четыре года работы в Oracle Red Bull Racing и за возможность выступать в составе такой потрясающей команды. Это был незабываемый опыт, и я всегда буду дорожить нашими достижениями.

Мы устанавливали новые рекорды, достигали выдающихся рубежей, на этом пути мне посчастливилось познакомиться со многими невероятными людьми. Огромное спасибо всем членам команды – руководству, инженерам и механикам, сотрудникам кухни, отдела маркетинга и коммуникаций, а также всем в Милтон-Кинс. Я желаю вам всего наилучшего в будущем.

Для меня также было честью все эти годы выступать вместе с Максом в качестве напарника, разделять наш успех. Отдельное спасибо болельщикам по всему миру, и особенно мексиканским фанатам за вашу неизменную поддержку каждый день. Скоро мы снова встретимся. И помните… Никогда не сдавайтесь».

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Хочу поблагодарить Серхио за всё, что он сделал для Red Bull Racing за последние четыре сезона. С момента своего прихода в 2021 году он проявил себя как выдающийся командный игрок, помог нам завоевать два Кубка конструкторов и впервые закончить сезон победным дублем в чемпионате пилотов.

Его пять побед, все на уличных трассах, стали ярким свидетельством его решимости всегда стремиться к пределу. Хотя Серхио не будет выступать за команду в следующем сезоне, он останется очень популярным членом команды и ценной частью нашей истории. Спасибо тебе, Чеко».

Дальнейшие объявления о составе команды на 2025 год будут сделаны в ближайшее время.

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