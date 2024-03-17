Примера. Атлетик ворвался в ТОП-4, Мальорка оторвалась от зоны риска

В нетоповых матчах дня в Испании никаких неожиданностей

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“Гранада" показала, почему стоит на вылет, а "Мальорка" — почему вышла в финал Кубка.

Разница в старательности огромна. Гости за весь матч сподобились на одну внятную атаку, которую ударом головой завершал Узуни. Больше ничего.

Тем временем "Киноварь" после неудачного первого тайма встрепенулась, прибавила в темпе и устроила полноценную осаду ворот, которая затянулась на 45 минут. Дани Родригес, Радоньич, Мурики, но еще чаще центрбек Копете могли забивать, но всякий раз натыкались на выдающуюся игру Батальи на воротах "Гранады".

По правде, даже жаль немного аргентинца — он заслуживал на ничью, но когда полевые партнеры позволили сопернику подать 10 угловых за тайм — на что надеяться?

Именно так, после углового, Антонио Раильо и принес "Мальорке" победу.

В таблице она подняла "Киноварь" на 14-е место с 30 очками. У "Гранады" — 14 баллов и 19-я строчка.

29-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" — "Гранада" — 1:0

Гол: Раильо, 85

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Настасич, Раильо, Копете (Морланес, 46), Лато (Хауме Коста, 85) — Антонио Санчес (Радоньич, 59), Маскарель, Дани Родригес (Дардер, 82) — Ларин (Абдон, 68), Мурики

"Гранада": Баталья — Мендес (Рикард Санчес, 84), Пянтковский, Микель, Нева (Корбяну, 90+3) — Пеллистри, Вильяр (Онгла, 72), Гумбау, Юзвяк (Пуэртас, 84) — Узуни (Аресо, 72), Бойе

Предупреждения: Ларин, 23, Настасич, 41

Болельщики часто говорят, что вратарь — половина команды. В основном это преувеличение, но не сегодня для "Атлетика".

Бильбао проспал старт матча, и к 30-й минуте соперник имел два идеальных шанса, однако Унаи Симон отразил попытку Гуриди с игры и удар Риохи с пенальти.

Эти сэйвы морально убили "Алавес", а "Атлетик" напротив воспрянул духом и за 10 минут забил дважды. Гурусета воспользовался сперва прострелом от Нико, а затем и неудачной остановкой мяча от Иньяки.

Во втором тайме братья Уильямс пытались развить успех, но играли слишком эгоистично. Ну, а "Алавес" в себя так и не пришел.

В таблице Бильбао после победы вышел на 4-е место с 56 очками, но у конкурента — "Атлетико" — есть игра в запасе. "Алавес", в свою очередь, остался 13-м с 32 очками.

29-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" — "Алавес" — 2:0

Голы: Гурусета, 32, 37

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Йерай, Лекуэ — Прадос (Дани Гарсия, 70), де Галларета (Весга, 81) — Уильямс, Унаи Гомес (Муньяин, 70), Нико Уильямс (Беренгер, 77) — Гурусета (Рауль Гарсия, 77)

"Алавес": Сивера — Горосабель, Абгар, Марин, Хави Лопес — Бланко, Гевара (Бенавидес, 70) — Риоха (Кике, 58), Гуриди (Хаджи, 58), Висенте — Саму (Симеоне, 70)

Предупреждения: Нико Уильямс, 54 — Бенавидес, 80, Абгар, 86, Бланко, 90+2

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