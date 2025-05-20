Фьюри остался на первом месте в обновленном рейтинге супертяжей

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленную версию рейтинга сильнейших боксеров супертяжелого веса (свыше 90,7 кг).

Первое место продолжает занимать бывший чемпион мира Тайсон Фьюри, который завершил свою профессиональную карьеру. В декабре прошлого года британец уступил украинцу Александру Усику единогласным решением судей и повесил перчатки на гвоздь.

На второй позиции разместился обладатель титула IBF Даниель Дюбуа, который в своем последнем поединке нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа. Тройку сильнейших замыкает новозеландец Джозеф Паркер.

Чемпионом мира по версии The Ring является Александр Усик из Украины, который не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. Стоит отметить, что уже летом в королевском дивизионе определится абсолютный чемпион мира. На ринге встретятся Усик, который владеет титулами WBC, WBO и WBA, и Дюбуа, в руках которого находится пояс IBF.

Рейтинг супертяжелого дивизиона по версии журнала The Ring:

sport.ua