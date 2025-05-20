Alpine F1: Нападкам в соцсетях не может быть оправданий

Возвращение Франко Колапинто в Формулу 1 привлекает всё больше внимания, но по причинам, далёким от спорта. О том, что несдержанные аргентинские болельщики позволили себе оскорбительные высказывания в адрес Юки Цуноды, и в ситуацию пришлось вмешаться президенту FIA, мы рассказывали.

Но параллельно разворачивалась ещё одна история, она тоже связана с Колапинто, и на неё пришлось реагировать Alpine F1. Суть в том, что несколько изданий, так или иначе пишущих о Формуле 1, воспроизвели на своих страницах фейк, который якобы распространял в соцсетях Мик Дуэн, отец Джека Дуэна, чьё место в команде занял аргентинский гонщик.

Это был скриншот, сделанный по ходу трансляции квалификации в Имоле, на котором была изображена машина Alpine, разбитая Колапинто под конец первой сессии. К картинке были добавлены смеющиеся эмодзи и комментарий из двух слов: «Очень впечатляюще».

Изначально всё это появилось на страницах некоего аккаунта явно пародийного характера, но быстро разошлось по сети, в том числе перепост сделали различные австралийские и аргентинские издания. Впрочем, после того, как Джек Дуэн выступил с осуждением подобных публикаций, её авторы принесли извинения и признали, что это фейк, но было поздно.

«Сразу становится понятно, что эта история, распространяющаяся по соцсетям – откровенная фальшивка, – прокомментировал Джек и тоже через соцсети. – Она была сфабрикована аргентинскими болельщиками, пытающимися представить меня и мою семью в негативном свете.

Они отредактировали оригинальный контент так, чтобы он казался публикацией, сделанной моим отцом, а это совершенно не соответствует действительности.

Пожалуйста, прекратите нападки на мою семью!..»

Далее гонщик пояснил, что источник публикации – не аргентинский, но многочисленные аргентинские издания ложно приписывают её его отцу, Мику Дуэну, что и вызывало волну нападок на его семью.

В итоге на происходящее пришлось реагировать и заводской команде концерна Renault – вот полный текст её заявления:

«Мы, команда Формулы 1, считаем, что нам повезло быть частью глобального спорта, который вызывает страсть и сильные эмоции; сообщество болельщиков постоянно растёт, и они с энтузиазмом следят за каждым действием их любимых гонщиков, будь то смелый обгон на трассе или яркий стиль, который они выбирают, появляясь в паддоке.

Мы призываем всех: не забывайте, что под визорами шлемов этих спортсменов, наделённых сверхчеловеческими качествами, скрываются просто люди. У каждого – свои переживания, есть семья, друзья и близкие. Нападкам в соцсетях не может быть оправданий, и мы призываем всех болельщиков вести себя доброжелательно и уважительно».

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