Шакур Стивенсон назвал самый большой бой в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В одном из главных боев обладатель титула WBC Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) вышел на ринг против британца Джоша Пэдли (15-0, 4 КО). Шакур убедительно победил Пэдли нокаутом.

После боя Шакур бросил вызов Джервонте Дэвису – чемпиону мира в легком весе по версии WBA.

«Посмотрим, что произойдет на следующей неделе. Джервонта будет драться против Роуча. Я хочу боя с Дэвисом. Турки тоже хочет этого. Это самый большой бой в боксе. Все хотят увидеть это. Все в руках Дэвиса», – сказал Шакур.

Отметим, что Шакур уже долгое время вызывает украинского боксера Василия Ломаченко на бой, а недавно раскритиковал его.

sport.ua