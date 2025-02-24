Гонщики WRC тоже выступили против президента FIA

Конфликт президента FIA Мохаммеда бен Сулайема с гонщиками набирает обороты. Вслед за представителями Формулы 1, которые раскритиковали новые штрафы за использование ненормативной лексики, своё заявление опубликовали гонщики и штурманы, выступающие в чемпионате мира по ралли WRC.

Заявление подписали 33 гонщика и штурмана, входящих в профсоюз WoRDA, в том числе Себастьен Ожье, Калле Рованпера, Отт Танак, Тьери Невилль, Дани Сордо и другие. Адриен Фурмо, ставший первым гонщиком, оштрафованным за употребления ненормативной лексики, тоже поставил подпись под заявлением.

«В последние месяцы мы наблюдаем ужесточение санкций за мелкие, отдельные и непредумышленные оговорки, и это достигло неприемлемого уровня, – говорится в заявлении раллийных гонщиков. – Устойчивые выражения нельзя расценивать как оскорбление или акт агрессии. Люди, которые говорят не на родном языке, могут в полной мере не осознавать значение или коннотацию выражений. Когда после выброса адреналина прошли секунды, нет смысла ожидать идеального контроля над эмоциями.

Нас беспокоит, что экстремальные суммы штрафов могут привести к тому, что у публики сложится ошибочное впечатление, что для нашей индустрии деньги не имеют значения. Кроме того, остаётся без ответа фундаментальный вопрос о том, на что тратятся деньги, полученные в качестве штрафов. Отсутствие прозрачности вызывает одни опасения и подрывает доверие к системе.

Мы призываем к прямой коммуникации между президентом FIA и WoRDA для поиска решения, которое удовлетворит все стороны».

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