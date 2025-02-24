Что за путаница? Уильямс и организаторы “пятого мэйджора” сделали противоречивые заявления о возвращении экс-первой ракетки мира на корт

Винус Уильямс опровергла информацию от турнира в Индиан-Уэллс, что получила от них wild card, а директор соревнований заметил, что сама теннисистка не приняла приглашение



На прошлой неделе организаторы “BNP Paris Open” сообщили, что 44-летняя Винус Уильямс получила от них wild card. Соревнования ATP/WTA 1000 в Калифорнии, которые неофициально называют “пятым мэйджором”, пройдут со 2 по 16 марта. Американка сейчас занимает 974-е место в рейтинге и не выступала в матчах WTA-тура с поражения на турнире в Майами в марте прошлого года.

Однако во время участия в мероприятии в Дании в воскресенье экс-первая ракетка мира опровергла эту новость. “Я не сыграю – я буду заграницей. Меня там не будет. Я люблю Индиан-Уэллс, я бы хотела быть там. Если бы я могла принять [wild card], я бы с удовольствием приехала, но я уже взяла на себя [другие] обязательства”, – сказала Уильямс в комментариях, записанных подкастом Tennis Weekly.

Напомним, что в прошлом году Винус Уильямс получила там wild card и проиграла в стартовом круге Нао Хибино.

После комментариев американки официальное заявление сделал и директор BNP Paribas Open Томми Хаас.

“Наша команда была проинформирована о том, что Винус не принимает wild card в этом году. Мы желаем Винус всего наилучшего и надеемся увидеть её в Индиан-Уэллс в будущем”.

Винус Уильямс бойкотировала турнир в Индиан-Уэллс в течение 15 лет после того, как болельщики освистали и нецензурно ругались в адрес её младшей сестры Серены после её победы над Ким Клейстерс в финале 2001 года. Такая реакция зрителей была ответом на отказ Винус играть в полуфинале против сестры из-за травмы. Отец теннисисток Ричард Уильямс позже обвинил публику на трибунах в Индиан-Уэллс в расизме. После этого скандала Серена Уильямс вернулась на турнир только в 2015 году, а Винус – в 2016-м. За свою карьеру Винус Уильямс сыграла на “BNP Paribas Open” девять раз, дважды дойдя до полуфинала.



Фото: Getty Images.

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