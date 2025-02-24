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Футбол

Игрок отправил соперника в нокаут во время матча в Уругвае. Видео момента

Игрок отправил соперника в нокаут во время матча в Уругвае. Видео момента

    • Финальный матч Региональной лиги Уругвая между "Пайсанду" и "Сориано" был омрачен досадным случаем насилия. В заключительные минуты игры футболист Марио Гонсалес нанес сопернику Энцо Эчевесте мощный удар кулаком, после чего тот остался без сознания на поле.

    Встреча завершилась минимальной победой "Сориано" (1:0), однако счет отошел на второй план из-за событий на 88-й минуте. Конфликт начался после грубого подката Гонсалеса, что вызвало возмущение игроков "Пайсанду". Эчевесте схватил Гонсалеса за шею, требуя объяснений, на что тот ответил жестоким ударом в лицо, нокаутировав соперника.

    Арбитр мгновенно показал прямую красную карточку Гонсалесу, но руководство Региональной лиги Уругвая рассматривает возможность долгосрочной дисквалификации игрока.

    www.ua-football.com

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