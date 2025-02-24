Расписание зимних тестов 2025 года

Зимние тесты в этом году пройдут по привычному расписанию.

Все три дня в Бахрейне, с 26 по 28 февраля, если не произойдёт дополнительных изменений, гонщики будут проводить на трассе по две четырёхчасовых сессии – с 10 до 14 часов по местному (и московскому времени) и с 15 до 19 часов.

Между сессиями предусмотрен обязательный для всех часовой технологический перерыв для обеда, смены настроек и конфигурации машины, если это необходимо.

Погода не будет жаркой – днём до 16…18С при переменной облачности и порывистом северо-западном ветре, в четверг даже возможен дождь.

Трансляцию с тестов проведёт SkySport F1.

Новый сезон Формулы 1 стартует в австралийском Мельбурне – гонка в Альберт-парке запланирована на 16 марта.

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