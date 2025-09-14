В Мадриде начали обратный отсчёт дней до первой гонки

Первая гонка Формулы 1 на строящейся в Мадриде трассе запланирована на 13 сентября 2026 года, и вчера её организаторы в торжественной обстановке начали обратный отсчёт времени, до неё оставшейся.

В субботу днём на Пуэрта-дель-Соль, центральной площади испанской столицы, при большом скоплении народа была нажата кнопка и на электронном табло стартовал обратный отсчёт. Разумеется, всё это происходило под музыку в исполнении оркестра и речи официальных лиц, в частности, Исабель Диас Аюсо, президент Автономного сообщества Мадрида, произнесла такую фразу: «Это будет лучший Гран При в календаре».

Мероприятие проходило у входа на станцию метро Sol, хотя трасса строится совсем в другом районе Мадрида, ближе к его северо-восточной окраине в относительной близости от столичного аэропорта.

Будущая трасса получила название MadRing, длина круга будет составлять 5460 метров, и на нём будет 22 поворота. Именно она на ближайшее десятилетие станет местом проведения Гран При Испании.

«Всё начинается не сейчас, всё началось уже давно, потому что подобный проект требует огромных усилий, и хотя до нашего Гран При осталось всего 365 дней, у меня такое чувство, словно он должен состояться уже завтра», – добавила Диас Аюсо.

Источник