Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес

Теренс Кроуфорд прокомментировал победу над Саулем Альваресом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в Лас-Вегасе.

«Говорил всем, что я здесь не случайно. Бог благословил меня. Это заслуга Бога в первую очередь. Альварес – великий боксер и чемпион. Отдаю ему должное. Он сильный соперник. Я его фанат – он дрался как чемпион. Продолжу ли я карьеру? Не знаю. Мне нужно поговорить с моей командой. Спасибо болельщикам, хейтерам и всем, кто сделал это событие. Уважение всем, кто пришел поддержать Канело. Это замечательно, что Сауль вернется к своим детям, а я вернусь домой к своим», – сказал Кроуфорд.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua