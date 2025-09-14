Заря – Колос: прогноз и где смотреть матч УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского пройдет матч пятого тура Украинской Премьер-лиги. На поле встретятся луганская «Заря» и «Колос» из Ковалевки. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Старт игры – в 15:30. Трансляцию будет проводить канал УПЛ ТВ, который доступен на стриминговых платформах: MEGOGO, sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sport и другие. До начала игры на Youtube канале УПЛ ТВ будет доступен предматчевый эфир-включение из студии.

Заря: возвращение Скрипника и поиск стабильности

Луганчане начали сезон с перемен — к команде снова вернулся Виктор Скрипник. Под его руководством «Заря» постепенно пытается выйти на прежний уровень игры, но процесс идет непросто. В Кубке команда уступила «Черноморцу» (1:2), а в чемпионате проиграла «Кривбассу» (2:3). Зато в матчах против «Кудривки» (2:1) и СК «Полтава» клуб выглядел убедительно, а с ЛНЗ сыграл вничью (0:0). Теперь предстоит более серьезное испытание — встреча с «Колосом».

Колос: атакующий футбол Костышина

Команда Руслана Костышина набрала неплохой ход и демонстрирует более смелый атакующий стиль. В начале сезона «Колос» обыграл «Полесье» (2:1) и «Кривбасс» (1:0), а перед международной паузой победил «Эпицентр» (1:0). Вылет из Кубка от «Локомотива» в серии пенальти стал досадным исключением. Потеря Владислава Велетня пока ощущается — равноценной замены дриблеру нет. Но «Колос» держится рядом с лидерами и в случае успеха может обойти «Шахтер» и сравняться с «Динамо».

История встреч команд

В УПЛ «Заря» и «Колос» встречались 13 раз. Луганчане выиграли семь матчей, ковалевцы — четыре, еще два завершились вничью. Разница голов — 14:10 в пользу «Зари». Впрочем, последняя встреча весной в Киеве закончилась разгромом — «Колос» победил 3:0 благодаря дублю Андрея Цурикова и голу Павла Ориховского.

Судейская бригада

Главным арбитром назначен 38-летний Дмитрий Панчишин из Харькова. На его счету 39 матчей в Премьер-лиге. С «Зарей» он работал пять раз (2 победы, 1 ничья, 2 поражения), с «Колосом» — 13 раз (5 побед, 3 ничьих, 5 поражений). Помогать ему будут боковые арбитры Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а за VAR ответят Андрей Зайцев и Виктор Дердо.

Ориентировочные составы

Заря: Турбаевский – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин, Попара, Саленко – Маткевич, Будковский, Слесарь.

Колос: Пахолюк – Цуриков, Э. Красничи, Козик, Понедельник – Ррапай, Теллес, Гагнидзе – Гусол, Климчук, Алефиренко.

Прогноз на матч

Обе команды находятся в неплохой форме и наверняка будут играть на победу. «Заря» хочет набрать стабильность при Скрипнике, а «Колос» стремится закрепиться в верхней части таблицы. Сценарий с голами с обеих сторон выглядит наиболее вероятным, а исход поединка во многом зависит от реализации моментов.

