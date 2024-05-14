«Сможем ли мы снова доверять этому парню?» Америка в шоке от истории Ничушкина

Главный тренер «Колорадо» Беднар разочарован отстранением Ничушкина

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports Что говорят и пишут североамериканские СМИ об отстранении российского форварда «Колорадо».

Каждый раз, когда «Колорадо» играет в текущем плей-офф, мы привыкли ждать новостей о голах российского нападающего команды Валерия Ничушкина. Но этому пришел конец — сегодня стало известно о том, что Ничушкин попал в третий этап помощи игрокам НХЛ и отстранен от игр на полгода без сохранения зарплаты. «Колорадо» же без него уступил дома «Далласу» (1:5) и находится в шаге от вылета из плей-офф.

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«Да, это плохо для нашей команды. Мы должны перевернуть страницу, должны играть намного лучше, чем сегодня. В нашей раздевалке все еще есть больше 20 парней, которым не все равно и которые хотят победить, и они здесь, и это то, на чем мы должны сосредоточиться. Это вредит нашей команде, без сомнения. Он отличный игрок.

Я узнал Вэла как человека, и я узнал его как одного из наших товарищей по команде и игрока, и я хочу для него самого лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив, и я хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нее. Я хочу самого лучшего для него и его семьи. Мы надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», — заявил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Фото USA Today Sports

«Мы все люди, мы все профессионалы. Это то, что ты не можешь контролировать. Ты не можешь зацикливаться на этом, не можешь думать об этом. Когда мы услышали эту новость, мы, как и все, были шокированы. Конечно, это отстой, но мы должны двигаться дальше и готовиться к игре», — так прокомментировал ситуацию нападающий Джонатан Друэн. А опытный защитник Джек Джонсон был немногословен: «Он принял свои решения. Это все, что я скажу по этому поводу».

Denver Sports приводит слова Александра Георгиева, который пожелал Ничушкину всего наилучшего, но признал, что время для этой новости было самым неудачным. Как пишет издание, атака «Колорадо» без своего лучшего снайпера была безжизненной.

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Как сообщает The Athletic, лига, профсоюз и клуб не подтвердили сообщения инсайдеров о том, что Ничушкин не прошел тест на наркотические вещества. При этом издание задается вопросом: а что будет дальше, учитывая, что Валерий не сыграет за «Колорадо» как минимум полгода?

«Ничушкин завершает второй сезон восьмилетнего контракта на сумму 49 миллионов долларов. Источник в лиге сообщил, что произошедшее не является основанием для «Лавины» рассматривать возможность расторжения контракта. Источник в лиге также подтвердил, что контракт Ничушкина не будет входить в потолок зарплат «Эвеланш», пока он дисквалифицирован в течение следующих шести месяцев. Но если через шесть месяцев он выйдет из третьего этапа программы помощи, его контракт попадет под потолок. Это может быть где-то в ноябре.

Фото USA Today Sports

Ничушкину явно нужна помощь, и, вне всякого сомнения, каждая организация хочет сохранить репутацию, поддерживая своих игроков в трудную минуту. Это важно, как отметил Беднар, когда после игры его спросили о том, насколько Ничушкин подвел команду.

Но есть и деловая сторона, как бы холодно это ни звучало, и, без сомнения, руководство «Колорадо» должно задаться вопросом: «Сможем ли мы когда-нибудь снова доверять этому парню?» На вопрос, видит ли он сценарий, при котором Ничушкин и «Лавина» могли бы снова быть вместе, Беднар ответил: «Понятия не имею».

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Я обратился к одному главному тренеру НХЛ, который пожелал остаться анонимным, учитывая деликатный характер новости, и он сразу сказал, что ему жаль игрока и то, через что он проходит. При этом тренер сказал, что Ничушкин был, возможно, лучшим игроком «Колорадо» в последнем матче против них», — пишет Пьер Лебрюн на The Athletic.



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